Com emendas, Renato Câmara destina R$ 620 mil para fortalecer saúde de 14 municípios

O governo do Estado fez nesta semana o pagamento das emendas parlamentares indicadas pelo deputado Renato Câmara (MDB) a 14 municípios para investimentos na área da Saúde. No total, foram destinados R$ 620 mil. Os recursos devem ser utilizados pelas prefeituras para reforçar a estrutura do sistema de saúde e terão um papel importante nas ações desenvolvidas pelos municípios no enfrentamento ao novo coronavírus.

As emendas individuais de Renato Câmara para a área da saúde foram pagas aos municípios de Anaurilândia, Antônio João, Bandeirantes, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Navirai, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Rio Brilhante.

"Essas são algumas das emendas indicadas pelo nosso mandato no ano passado. Junto aos demais deputados, solicitamos ao Governo do Estado a liberação dos valores com urgência, a fim de contribuir para que os municípios estejam melhor preparados para o enfrentamento à Covid-19", explicou o deputado.

Renato Câmara destacou que a destinação dos recursos para investimentos na saúde faz parte das ações permanentes do mandato mandato na busca por melhorias e novas estruturas para os municípios de Mato Grosso do Sul. "Estamos sempre trabalhando para levar melhorias aos municípios do nosso Estado. A saúde é um setor que demanda investimentos a todo momento, por isso, nossa satisfação em poder contribuir para melhorar a estrutura de atendimento à população nos municípios, principalmente neste momento de pandemia. Tenho a certeza de que esses recursos serão importantes instrumentos para salvar vidas”, disse o deputado.

EDUCAÇÃO

Além dos R$ 620 mil para a saúde, o governo do Estado também fez a liberação de R$ 150 mil de emendas parlamentares destinadas por Renato Câmara para investimentos na educação. Nesta área, os municípios contemplados com os recursos foram Caracol, Porto Murtinho, Pedro Gomes e Jateí. Já na assistência social, o Estado liberou uma emenda de R$ 40 mil do deputado para Iguatemi.