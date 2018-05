Com emenda do deputado Amarildo Cruz, Paraíso das Águas entrega equipamento de raios-X

A secretaria municipal de Saúde destinará o equipamento à Unidade de Saúde Aristóteles Garcia Vida

A prefeitura de Paraíso das Águas – 208 km de Campo Grande – entregou na tarde de quarta-feira (9) um revelador de raios-X à Secretaria Municipal de Saúde. O equipamento radiográfico foi adquirido com emenda parlamentar do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) e de mais dois membros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Para aquisição do aparelho foi necessário o investimento de R$ 125 mil, R$ 90 mil oriundas de emenda parlamentar coletiva da Casa de Leis e o restante do montante provinda de contrapartida do município.

Amarildo Cruz destinou R$ 50 mil da emenda conjunta. Os parlamentares José Teixeira, R$ 30 mil, e Beto Pereira, R$ 15 mil.

Segundo o parlamentar, o revelador de raios-X garantirá mais comodidade à população de Paraíso das Águas e levará mais qualidade para as pessoas que necessitam de um atendimento ágil.

“A aquisição do aparelho garante um atendimento de qualidade e imediato as pessoas, sem que haja a necessidade de se deslocar para outros municípios, levando bem-estar e um serviço digno à população paraisense”, pontua Amarildo Cruz.

A secretaria municipal de Saúde destinará o equipamento à Unidade de Saúde Aristóteles Garcia Vida.