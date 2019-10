Com crescentes reclamações, Coronel David quer explicações do Procon sobre a Energisa

O deputado Cel. David - Foto: Divulgação

Diante das inúmeras reclamações de consumidores de irregularidades, aumento abusivo das tarifas e contas com valores estratosféricos, o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou um requerimento pedindo informações ao Procon-MS, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e a Agência Estadual de Metrologia solicitando algumas informações voltada para apuração de supostas irregularidades praticadas pela empresa ENERGISA, além do número de reclamações.

"Recebemos denúncias que envolvem a marcação irregular do consumo de energia em relógios instalados pela empresa e vamos buscar providências para que essa situação se resolva o mais breve possível", concluiu David.

Para o deputado, o Procon também precisa esclarecer e estar ao lado da população. “Se são campeões de reclamações, o que o Procon está fazendo? O povo não aguenta mais pagar contas altíssimas e ainda ter que ficar provando que não gastou tanto”, aponta sobre as reclamações.

CPI

A Energisa é alvo de investigação por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), que apura entre outras denúncias. Os fatos motivadores para a criação da CPI foram a supressão e troca de medidores de energia, sem a devida comunicação ou autorização dos consumidores; cortes de energia nos finais de semana e feriados, sem a devida comunicação prévia; e possível adulteração nos medidores retirados e devolvidos, em razão do grande número de reclamações, com o aumento injustificável nas contas.