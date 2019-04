Com Bolsonaro, Coronel David busca “sufocar” crime organizado nas fronteiras do MS

(Foto: Divulgação)

O deputado estadual Coronel David (PSL) foi ao Palácio do Planalto em Brasília nesta quinta-feira (25) para um encontro com o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). Considerado por Bolsonaro o primeiro a “abraçar” sua causa no MS, Coronel David levou consigo pautas importantes a tratar com o Chefe de Estado, como ações estratégicas de segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e entregou demandas do Governo em nome da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

“Foi um encontro muito produtivo com o nosso presidente em Brasília. Discutimos diversos assuntos em prol de MS, mas focamos principalmente na segurança das fronteiras do nosso Estado para combater e criar uma verdadeira “caça” às organizações criminosas transnacionais, nacionais ou que atuam em locais centralizados como é Mato Grosso do Sul. Entregamos um documento elaborado pelo Governo do Estado solicitando investimentos ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira) para reaparelhamento de material e aumento de efetivo. Também o convidei, juntamente com Rodolfo Nogueira, assessor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, para que venha a MS inaugurar a instalar a Central Integrada de Inteligência da região Centro-Oeste, que será na 4ª Brigada de Cavalaria em Dourados. Estamos brigando por investimentos na região de fronteira em benefício da valorização dos policiais que atuam nessas regiões de risco”, decretou David.

Bolsonaro na “faixa do tráfico"

“Tive a oportunidade de levar Bolsonaro em 2018 ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira), para que conhecesse a estrutura e verificasse o quanto é dificultoso para os agentes de segurança pública manter a segurança nas fronteiras sem a participação das forças federais. Sabemos que a defesa das fronteiras é responsabilidade da União, portanto discutimos a participação do Exército, investimentos em tecnologia e melhor estrutura para “sufocar” o crime organizado nas divisas do MS”, destacou David.

Legitimando Coronel David como defensor de suas bandeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro fez questão de reforçar em diversas oportunidades a parceria com o segundo parlamentar mais votado do MS. “O Coronel David sempre esteve comigo desde o início, foi um dos primeiros a me apoiar e temos uma ideologia política muito próxima. Assim como eu, ele é uma pessoa preocupada com a segurança pública. Com ele visitei Dourados e o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e vi de perto a verdadeira face dos problemas de fronteira no Brasil com o Paraguai. Vamos buscar alternativas eficientes para combater os crimes de fronteira no MS”, pontuou Bolsonaro.