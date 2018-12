Com avaliação positiva e agradecimentos, deputados encerram 10ª Legislatura

Agradecimentos e avaliação das ações parlamentares marcaram os pronunciamentos dos deputados estaduais durante a última sessão plenária da 10ª Legislatura, nesta quinta-feira (20). Os deputados Enelvo Felini (PSDB), Beto Pereira (PSDB), João Grandão (PT), Cabo Almi (PT), Barbosinha (DEM), Herculano Borges (SD) e Renato Câmara (MDB) foram à tribuna da Casa de Leis para as considerações antes do encerramento do ano legislativo.

Enelvo Felini detalhou a trajetória no Parlamento Estadual e o trabalho realizado como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), responsável pela análise legal e constitucional das matérias que tramitam na Casa de Leis. “Limpamos a pauta e fizemos a nossa parte. Cumprimos a nossa missão”, ressaltou.

O presidente do grupo de trabalho, deputado Barbosinha, agradeceu a participação do tucano. “O deputado Enelvo deixou a sua marca na comissão. Companheiro valoroso que quase sempre foi o primeiro a chegar às nossas reuniões”, disse. “A experiência no Executivo e como prefeito de Sidrolândia fez a diferença na atuação parlamentar”, complementou o deputado Professor Rinaldo (PSDB).

Eleito para a Câmara Federal, Beto Pereira se despediu da Assembleia Legislativa celebrando a conquista pelo voto popular e agradecendo pelo mandato exercido na Casa de Leis. “Tivemos discussões exaustivas sobre os mais diversos temas e deixo esta Casa com mais conhecimentos e possibilidades de ajudar nosso Estado na Câmara Federal”, analisou. “A palavra que resume meu mandato é a gratidão a todos os colaboradores que trabalham na Casa de Leis e que fazem a diferença na vida de todos os 24 deputados”, complementou.

Barbosinha desejou boa sorte ao parlamentar e fez um pedido. “Celebro sua chegada à Câmara Alta, que é também a força motriz para o desenvolvimento do nosso Estado e peço que possa atuar na perspectiva de atrair investimentos a partir da articulação política nos ministérios”, afirmou. “Será um momento ainda mais importante porque uma transição de governo e causas essenciais em discussão”, disse o deputado Renato Câmara (PMDB).

“Que possa se confirmar a afirmação de sermos mais Brasil do que Brasília e que o senhor possa ajudar na discussão do Pacto Federativo, considerando que os nossos municípios não podem capengar mais, na discussão da Reforma Política e nas causas relacionadas às mulheres”, solicitou a deputada Mara Caseiro (PSDB). “Toda a sua trajetória de vida o capacita para desempenhar um excelente mandato na Câmara Federal”, analisou o deputado Paulo Corrêa (PR).

João Grandão também ocupou a tribuna para se despedir. Ele agradeceu a toda assessoria de seu gabinete e a da Casa de Leis, estendendo os cumprimentos aos funcionários de todos os setores do Parlamento, pelo “empenho e comprometimento”.

“Agradeço primeiro a Deus a honra de estar deputado estadual e em outras ocasiões também ter ocupado outros cargos públicos, pois me sinto feliz de ter cumprido meu papel, defendendo o que acredito, principalmente nas áreas da Reforma Agrária e da Assistência Social, com bons debates. Mais de 25% das audiências da Casa foram propostas por nós ou em parceria e por isso quero agradecer a todos. Agora volto a ser professor, advogado e bancário, mas acima de tudo, cidadão”, afirmou.

Outros deputados enfatizaram o companheirismo de João Grandão. “Quero agradecer pelo trabalho junto à bancada e à militância. Toda vez que você foi relator de projeto se dedicava, estudava, analisava o impacto na população, sem dizer seu cuidado com o Orçamento”, disse Pedro Kemp (PT). Renato Câmara concordou. “Sempre muito participativo, inclusive nas frentes parlamentares, reconheço seu empenho, nós dois que começamos em Ivinhema e região, sei da sua capacidade e desejo muito sucesso”, afirmou.

Barbosinha complementou. “Agradeço os quatro anos de trabalho assíduo, pois tudo você conhece e faz seu melhor. Sentiremos suas falta. Saiba que tem nosso respeito e estima”, finalizou o deputado, reeleito para o segundo mandato, que também foi à tribuna e agradeceu a condução do presidente Junior Mochi (PMDB) à frente do Parlamento. “Deixo registrado o meu profundo agradecimento pelo aprendizado e acolhimento que recebi nesta Casa e do presidente Mochi”.

Reeleito para o terceiro mandato, Cabo Almi fez os agradecimentos e lamentou a ausência dos deputados colegas de partido no ano que vem, quando se inicia a 11ª Legislatura. “Agradeço a Deus, a minha família, a equipe de trabalho e aos amigos. É com tristeza que registro a ausência do deputado João Grandão e Amarildo Cruz na próxima legislatura, são seres humanos que contribuíram muito para nosso partido. Cabe agora a mim e ao Pedro Kemp conduzir esse trabalho. Sei que a responsabilidade aumenta, mas vamos fazer a defesa dos indefesos, porque alguém tem que cobrar do governo aquilo que é necessário”, enfatizou Almi.

“Quero registrar o meu apreço ao presidente e amigo deputado Junior e aos demais deputados, com os quais convivemos com muita harmonia, respeitando o engajamento cada um, o que só enobrece o Parlamento. Um abraço a todos do gabinete, aos funcionários desta Casa e à imprensa que aqui trabalha. Tenho plena consciência do papel que desempenhamos na vida pública. Cumprimos esta etapa e vamos defender nossos objetivos em outros espaços”, disse o deputado Amarildo Cruz ao se despedir do mandato.

Eleito para a próxima legislatura, Herculano Borges também registrou a gratidão. “Fica o meu carinho muito grande a esta Casa. Gratidão e até breve a todos. Espero continuar o trabalho que realizamos e, ao presidente Mochi, a nossa gratidão por ser essa pessoa do bem que, tenho certeza, voltará à política de Mato Grosso do Sul”.

Renato Câmara também fez os agradecimentos e um balanço das atividades realizadas. “Foram mais de 30 audiências públicas e lançamos o Manual da Regularização Fundiária Urbana. Apresentamos milhares de indicações, que ecoam da vontade popular, e somente fomos capazes de fazer tudo isso graças ao empenho da minha equipe. Minha gratidão a todos e à população de Mato Grosso do Sul, que teve a confiança de nos conceder mais um mandato”, disse o parlamentar, reeleito para o segundo mandato.