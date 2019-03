Com atenção à valorização da mulher, ALMS realiza o primeiro encontro de vereadoras

Deputados Marçal Filho e Paulo Corrêa apoiam a iniciativa e outras ações ligadas à pauta da mulher

Como parte do conjunto de ações relativas à promoção dos direitos da mulher, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, realiza, no dia 27 deste mês, o I Encontro de Vereadoras do Estado e o Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. “Esse evento é estimulado tanto pelo presidente, deputado Paulo Corrêa, quanto pelo coordenador da Frente, deputado Marçal Filho”, enfatizou Ben-Hur Ferreira, que coordena a Escola do Legislativo.

Na avaliação de Ben-Hur Ferreira, o encontro e outras ações semelhantes são importantes como resposta da Casa de Leis à sociedade quanto à ausência de parlamentares mulheres nesta legislatura. “É claro que isso é lamentável. Seria muito importante a presença delas na Assembleia. Mas os homens que estão aqui têm a sensibilidade de pautar temas relacionados à questão da cidadania feminina”, considerou o coordenador. “E não há cidadania para valer no Brasil se não equacionarmos a questão da violência contra a mulher, do machismo”, acrescentou.

O encontro será realizado das 14h às 16h30 no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. Depois da abertura, a ser feita pelo presidente, deputado Paulo Corrêa (PSDB), e do pronunciamento do coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, deputado Marçal Filho (PSDB), haverá a palestra “A importância da liderança feminina na política”, que será proferida pela conselheira Marisa Serrano.

O evento também servirá para estimular o debate quanto a políticas públicas e à violência contra a mulher. Nesse sentido, a juíza Jacqueline Machado falará sobre as instituições e o combate à violência contra a mulher. Por fim, a subsecretária Estadual de Políticas Públicas para a Mulher, Luciana Azambuja, proferirá palestra intitulada “A vereadora e as políticas públicas em defesa da mulher”.