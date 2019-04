Com articulação de Marcio Fernandes, Bolsonaro anuncia $ 500 mi para modernização no campo

Foto: Alan Santos - Agência Brasil

O Presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (29), investimento de R$ 500 milhões para o programa Moderfrota, (Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras).

O tema foi debatido pelo Deputado Estadual Marcio Fernandes com a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) no último dia 25 durante reunião em Brasília.

Durante a reunião, na última quinta-feira, o tema entrou em pauta e então foi anunciado para o Presidente da República. A conquista evidencia o fortalecimento do setor em todo o Brasil, já que o crédito anterior do Moderfrota já foi esgotado em dezembro.

Marcio Fernandes, que preside a Secretaria Nacional de Agricultura da Unale, e é o interlocutor de todos os parlamentares do Brasil com a Ministra da Agricultura comemorou a conquista. “Como presidente nacional da Secretaria de Agricultura da Unale e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul enxergo que a celeridade nessas conquistas pelo agronegócio no país só mostra que estamos no caminho certo, que o nosso trabalho tem sido visto com respeito e seriedade”, declara.

O anúncio foi feito ontem (29), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, durante a 25ª edição da Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. A ministra também declarou que mais R$ 1 bilhão em financiamento do Banco do Brasil e R$ 1 bilhão para o seguro rural do Plano Safra 2019/2020 serão liberados.