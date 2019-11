Com apoio unânime dos deputados, CPI da Energisa deve ser instalada já na próxima semana

Felipe Orro falou também sobre a necessidade de investimentos em novas alternativas de geração de energia - Foto: ALMS

Todos os deputados estaduais assinaram o requerimento apresentado pelo deputado Felipe Orro (PSDB), na sessão de ontem (7), para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a fim de investigar os aumentos abusivos verificados nas contas de energia elétrica nos últimos meses em Mato Grosso do Sul. A única exceção é a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa, que em virtude do cargo se abstém. "Conseguimos essa unanimidade porque temos embasamento, fato concreto e uma farta documentação que nos subsidia a conduzir essa investigação e dar uma resposta ao povo sul-mato-grossense, que não aguenta mais tanto aumento sem justificativa", disse Felipe Orro.

Os próximos passos até o início dos trabalhos da CPI, propriamente ditos, será a publicação do requerimento em Diário Oficial, e também, a definição dos membros titulares e suplentes (ao todo cinco de cada) da Comissão que deverão marcar “imediatamente” a primeira reunião para eleger os relatores, bem como o presidente e o vice-presidente. “Na próxima semana já faremos este primeiro encontro”, garante o parlamentar que não descartou a possibilidade de novas audiências públicas debatendo o assunto no interior do Estado.

O prazo legal para apresentação do relatório final é de 120 dias. Após toda apuração das denúncias, caso seja comprovado o erro na cobrança da fatura de energia por parte da concessionária, será exigido um reparo aos consumidores lesados. “Nós queremos que se faça justiça, devolvendo valores aos consumidores e que a partir de agora, cobre um valor justo na conta de energia elétrica”, ponderou.

Desde abril deste ano, Felipe Orro que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa, trabalhou na reunião de dados, provas e denúncias que levaram os demais deputados a assinar o pedido de abertura da CPI com o “fato determinado” embasado no documento. “Entramos com este pedido no momento em que estávamos prontos de uma forma que julgamos correta. Tenho convicção de que esta investigação dará um resultado positivo para à população”, afirma o deputado.

Felipe Orro falou também sobre a necessidade de investimentos em novas alternativas de geração de energia. “Nó precisamos de investimentos privados também na construção de hidroelétricas, de fazendas geradoras de energia eólica, energia solar, nas energias renováveis e limpas”, destacou.