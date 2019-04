Com apoio do Governo, Exposição Agropecuária de Maracaju chega a 50ª edição

Com apoio do Governo do Estado, o evento contará com uma extensa programação incluindo shows, leilões, julgamento de animais, projetos sociais, parque de diversão e praça de alimentação - Foto: Divulgação

A 50ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju será realizada de 5 a 11 de junho no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

Com apoio do Governo do Estado, o evento contará com uma extensa programação incluindo shows, leilões, julgamento de animais, projetos sociais, parque de diversão e praça de alimentação. A 50ª Expomara será palco de novas tecnologias de produção, máquinas, equipamentos, insumos, animais premiados, palestras técnicas e entretenimento.

O convite da festa foi entregue nesta segunda-feira (22.4) ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, pelo presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Christiano Binz, e pelo presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Maurício Saito.