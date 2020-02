Com apoio de Vaz capoeiristas conquistam medalhas para MS

Na manha desta segunda-feira (10), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) recebeu em seu gabinete a equipe do Contra Mestre Caverninha Helton Luís, para agradecer o apoio que receberam no 10º Campeonato Mundial de Capoeira que aconteceu em Curitiba.

No evento foram conquistados três segundos lugares e um terceiro lugar, com a parceria do deputado a equipe de caverninha conquistou duas medalhas para Mato Grosso do Sul. No total o campeonato contou com quinhentos atletas de trinta países distintos.