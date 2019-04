Com apoio de Jamilson Name, Jardim Campo Nobre recebe Academia ao ar livre

A Prefeitura de Campo Grande efetuou neste sábado (13/04) a entrega de uma Academia ao Ar Livre no Jardim Campo Nobre. A academia é composta por 10 equipamentos para a prática de atividade física.

Cerca de 24 mil pessoas serão beneficiadas com o equipamento público instalado na Praça do Jardim Campo Nobre, localizada na Rua Campina Verde, esquina com Antônio Nelson de Souza.

A academia tem alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Durante o ato de entrega, o presidente da Associação dos Moradores do Jardim Campo Nobre, Júlio César de Souza da Silva, destacou a união de forças entre o deputado estadual Jamilson Name, a Câmara de Vereadores, a Fundação Municipal de Esportes – Funesp, e a Prefeitura de Campo Grande.

“A promessa que em 2019 a academia seria instalada foi atendida. E a gente só tem a agradecer aos parceiros que olham para essa comunidade. Como a prefeitura de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o professor Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp, ao vereador Ademir Santana e ao deputado estadual Jamilson Name que tem trabalhado fortemente pela região. Foi uma luta grande, mas a população tem uma importante conquista”, afirma Júlio de Souza.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad. Ele salientou a necessidade da população cuidar da academia. “Cuidem do espaço. Jovem, dê preferência aos idosos. Ajudem eles, orientem, junto com o professor. Cuidem do espaço. Não deixe ninguém estragar, porque é dinheiro de todos nós e se quebrar, terá que ser consertado com o nosso dinheiro também”, concluiu o prefeito.