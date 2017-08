Com 91% dos votos, Amazonino está matematicamente eleito governador do Amazonas

Com 91,62% das urnas apuradas, Amazonino Mendes, do PDT, está matematicamente eleito governador do Amazonas. Neste domingo (27), os eleitores do estado voltaram às urnas para o segundo turno da eleição suplementar para o cargo.

Amazonino obteve a preferência dos eleitores, com 59,52% dos votos. Seu adversário, Eduardo Braga, do PMDB, recebeu 40,48% dos votos. A abstenção foi de 24,96%, ou seja, mais de meio milhão de eleitores deixaram de votar no segundo turno, assim como no primeiro.

O TRE-AM marcou para 2 de outubro a diplomação do novo governador.

