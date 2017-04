Com 240 pontos de risco-país, recuperaremos grau de investimento, diz Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) disse, na noite desta segunda-feira (10), que o Brasil conseguirá recuperar o grau de investimento conferido pelas agências de rating quando o risco-país voltar aos 240 pontos.

Durante discurso em jantar no clube Monte Líbano, zona sul de São Paulo - onde recebeu homenagens de instituições líbano-brasileiras -, Temer lembrou que o risco-país estava em 575 pontos quando assumiu o cargo e que agora o índice voltou a 270 pontos.

"Quando chegarmos a 240 pontos, recuperamos o grau de investimento", assinalou Temer em discurso no qual também voltou a destacar a agenda reformista de seu governo.

Segundo o presidente, as reformas têm duas vertentes. De um lado, visam a ajustar as contas públicas e, de outro, a melhorar o ambiente de negócios. Ao citar a queda no risco do País, Temer disse que o governo já está colhendo os resultados dos anúncios de reformas.

