Claro solicita ao Detran sinalização para ruas de Bodoquena

Gerson faz solicitação ao Detran

O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando ao Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) a sinalização de vias no município de Bodoquena.

O expediente, apresentado em plenário na manhã desta terça-feira (8), foi encaminhado ao diretor do órgão, Luiz Carlos da Rocha Lima, e ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

O pedido prevê a destinação de recursos para execução de projeto visando a sinalização horizontal e vertical de acesso às entradas da cidade, além da pintura de ruas e avenidas do município.

“As condições da infraestrutura das vias têm relação direta com a segurança, e garantem um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres. Por isso pedimos que o Governo, por meio do Detran, olhe com carinho para essa demanda”, justificou Gerson Claro, ressaltando que a reivindicação está sendo apresentada a pedido do prefeito Kazuto Horii.