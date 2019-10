Claro pede instalação do Corpo de Bombeiros em Bodoquena

Gerson requer a destinação de recursos para execução de projeto técnico visando à viabilidade da instalação da corporação

O deputado estadual Gerson Claro (PP) quer a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Bodoquena.

A solicitação foi feita por meio de indicação encaminhada ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, coronel Joilson Alves do Amaral.

No documento, Gerson requer a destinação de recursos para execução de projeto técnico visando à viabilidade da instalação da corporação.

“A presente indicação justifica-se porque visa atender solicitação de todos os moradores do município, que conta hoje com aproximadamente 7.875 pessoas”, diz trecho da justificativa do parlamentar.

Segundo ele, tal providência se faz necessária, pois, com o crescimento do município,o número de ocorrências já está sofrendo aumento significativo, e atualmente no local não existe nenhuma sede do Corpo de Bombeiros.

O deputado observa que em caso de emergência quem atende o município é o Corpo de Bombeiro de Aquidauana, porém, quando se trata de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos, a cidade de Bodoquena fica desamparada.

Ele destaca que a proposição é uma solicitação encaminhada pelo prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii.