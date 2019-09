Claro homenageia diretor de Inteligência da Civil por serviços prestados à segurança

Gerson Claro, Coronel Adib e delegado Edilson

O deputado estadual Gerson Claro (PP) participou na noite dessa quarta-feira (25) da entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad a personalidades que prestam relevantes serviços à segurança do Estado.

Ele entregou a honraria ao delegado Edilson dos Santos Silva, atual diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 30 pessoas foram homenageadas no plenário da Assembleia Legislativa.

Edilson já foi delegado titular em Bela Vista, Aquidauana, Bodoquena, Anastácio, e da 6ª DP de Campo Grande.

Também já comandou a Delegacia de Homicídios e também o GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros). Foi ainda diretor do Departamento de Polícia do Interior e de Polícia Especializada.

“Sem dúvidas um profissional de destaque para a segurança pública de nosso Estado, que já atuou em vários cargos estratégicos e que muito nos orgulha com o seu profissionalismo”, destacou Gerson Claro.

ADIB MASSAD

O coronel que dá nome à medalha foi fundador do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira) que deu origem, há 30 anos, ao departamento hoje vinculado à estrutura da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública).

A instituição guarnece mais de 1500 quilômetros de fronteira seca nas divisas de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia.

Seu filho, Jeder Eduardo Benevides Massad, agradeceu a realização da solenidade.

“Uma homenagem dessas é de deixar as pernas bambas. Gostaria de, em nome do meu pai, agradecer a todos. É uma alegria ver meu pai, aos 90 anos, ser essa fortaleza”, disse.

Além do delegado Edilson, outras 29 personalidades foram agraciadas com a honraria. São elas: Tenente-coronel PM Rui Gibim Lacerda; Tenente-coronel Guimarães Rocha; Major QOPM Letícia Raquel Lopes Ramos; Capitão PM Aldo de Souza Benevides; 2º Tenente QAO PM João Batista Teodoro Pinheiro; 2º Sargento PM José Gilson Cabreira; Cabo PM Rodrigo Leite da Costa; delegado José Roberto Batistela; Adilson Ednei de Faria Widal "in memoriam"; investigador de Polícia Arabutam Alves Pereira; delegado Adriano Garcia Geraldo; 3º Sargento PM Gladis Teodoro Caramalac; Cabo Robson Barros de Almeida; Coronel PM Givaldo Mendes de Oliveira; Cabo Claudio Benites da Silva; soldado Rafael Pires Ferreira; Tenente-coronel Paulo Marques Vaz; Tenente-coronel César Freitas Duarte; Tenente-coronel Erivaldo José Duarte Alves; Tenente-coronel Marcus Vinicius Pollet; Subtenente Sebastião Eneri dos Santos Lara; Cabo Fabio Augusto Ferreira de Paula; Tenente-coronel PM Marcos Paulo Gimenez; Soldado Fabricio Acosta Dias; Delegado Ricardo Henrique Cavagna; Subtenente da PM Jorge Ohashi Rodrigues Júnior; 3º Sargento PM Waldir Francisco Chaves; Tenente-coronel QOPM Marcelo Santos do Amaral; e Soldado Marcelo Goes dos Santos.