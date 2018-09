Claques de Doria e França se estranham no estúdio do debate

Os convidados trazidos por João Doria (PSDB) e Marcio França (PSB) ao estúdio da TV Gazeta, onde acontece o debate dos candidatos ao governo de São Paulo, quase bateram boca após uma troca de farpas entre os o ex-prefeito e o atual governador. A claque de Doria vaiou o comentário de França a uma resposta do tucano, que tentou trazer novamente o tema dos precatórios, debatido no primeiro bloco. Desta vez, no entanto, eles foram rebatidos pelo grupo trazido pelo pessebista, para quem o barulho feito no estúdio é contra as regras.