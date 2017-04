Citado em delação por ter recebido R$ 2,3 milhões, Puccinelli se defende

Durante delação premiada, os ex-diretores da Odebrecht, Pedro Leão e Antônio Pacífico, denunciaram a existência de Caixa 2 na campanha para a reeleição do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB). Segundo os delatores, a empreiteira teve de pagar R$ 2,3 milhões para a campanha do ex-governador, para conseguir receber uma dívida R$ 23 milhões.

O ex-governador André Puccinelli encaminhou uma nota onde diz que o governo do estado negociou, acompanhado da Procuradoria Geral do Estado (PGE), uma dívida do governo do PT (Partido dos Trabalhadores) no valor de R$ 79 milhões, por R$ 24 milhões em cinco parcelas fixas e mensais. Ao final da nota, André Puccinelli diz estar à disposição da Justiça e que sempre abriu mão do sigilo bancário.

Acompanhe na íntegra a nota enviada pelo ex-governador André Puccinelli:

Sobre notícias de doação de campanha envolvendo seu nome, o ex-governador André Puccinelli disse, em nota, o seguinte::

1 – O governo do estado negociou com o ACOMPANHAMENTO da PGE (Procuradoria Geral do Estado ) uma dívida do governo do PT de 79 milhões por 24 milhões em cinco parcelas fixas e mensais.

2 – EU não pedi qualquer vantagem pessoal mesmo porque, tendo exigido junto com a PGE (SETENTA POR CENTO DE DESCONTO), seria inverossímil acreditar que contribuíssem para minha campanha.

3 – Estou à disposição da justiça, como sempre estive, e sou político que sempre abriu mão dos sigilos bancário e fiscal desde o primeiro mandato eletivo, até hoje.

Veja Também

Comentários