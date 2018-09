Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão no Piauí

Dois imóveis do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Teresina, são alvo hoje (27) de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. A ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PF, faz parte da investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por empresários de uma grande empreiteira, políticos e doleiros.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram com acordos de colaboração premiada firmados por executivos da empreiteira com a Procuradoria-Geral da República e que apontaram destinos de valores que teriam sido desviados de obras públicas concedidas à empresa.

O senador Ciro Nogueira é presidente nacional do Partido Progressista (PP) e candidato à reeleição ao Senado pelo Piauí. Procurada pela Agência Brasil, a assessoria do senador informou que, por enquanto, ele não vai se manifestar sobre o assunto.