Ciro Gomes recebe alta do hospital e vai participar de debate hoje

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, recebeu alta e deixou na tarde de hoje (26) o Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, onde estava internado desde ontem, quando passou por procedimento de cauterização de vasos da próstata. Ele apresentava quadro de sangramento urinário espontâneo, relacionado com o crescimento benigno da próstata.

“Turma querida, obrigado por essa enxurrada de amor e carinho. Já está tudo bem. Daqui a pouco, todo mundo ligado comigo no debate do SBT a partir das 17h45”, disse Ciro por meio de suas redes sociais.

No último boletim médico divulgado, o hospital informou que o candidato encontrava-se bem, mas que, “no futuro, talvez tornem-se necessárias novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes”.

A assessoria de imprensa do candidato confirmou que Ciro vai participar nesta quarta-feira do debate do SBT/Folha de S.Paulo/UOL, a partir das 17h45.