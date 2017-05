Ciro Gomes fala sobre fronteira com juiz Odilon e defende magistrado na política

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes esteve na quinta-feira em Campo Grande para ter um encontro com o juiz federal Odilon de Oliveira. Em sua intenção de disputar eleições presidenciais em 2018, o assunto com o magistrado será em relação à segurança na fronteira. Mas Ciro deixou claro, que Odilon seria um nome bem interessante no quadro político do PDT.

Ciro Gomes, embora tenha convicção de que o nome do juiz Odilon seria ideal para compor a vida pública e política, fez questão de realçar que “a uma magistrado não se dirige um convite”, respondendo sobre o fato de convidá-lo a ingressar no partido. “O que posso dizer é que se ele aceitasse mudar sua extraordinária vocação de magistrado, para vir ajudar o Brasil como militante da vida pública e, especialmente nesse momento, a vida pública ganharia muito e evidentemente que a magistratura também perderia. Mas ele sabe do nosso respeito, nossa admiração, mas não cometeríamos a indelicadeza de convidar o magistrado para a luta política”, definiu.

O encontro com o juiz Odilon de Oliveira será nesta quinta-feira e o ex-governador frisou que a conversa será sobre fronteira, principalmente no aspecto de financiamento de delegacias da Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de segurança, com dinheiro expropriado de bandidos, sendo que “isso é absolutamente extraordinário e único na história brasileira e sobre que irei ouvi-lo e tento anualizar isso para o País”, disse.

Ao término do encontro com a imprensa na sede do PDT, Ciro Gomes, com o deputado federal Dagoberto Nogueira, presidente da legenda em Mato grosso do Sul, foram até a Câmara Municipal a pedido dos dois vereadores do partido naquela Casa, Odilon de Oliveira e Ademir Santana.

