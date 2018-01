Cinco Câmaras Participativas foram realizadas com objetivo de aproximar população do Legislativo

Objetivo principal foi promover discussões sobre uma série de assuntos - Divulgação

Durante o ano de 2017, com o intuito de aproximar a Casa de Leis dos mais diversos setores da sociedade, cinco edições do Projeto Câmara Participativa foram realizadas.

O objetivo principal foi promover discussões sobre uma série de assuntos, que, por sua vez, resultarão em audiências públicas e projetos de lei que contemplem a população.

As edições do projeto passaram pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), para discutir sobre Agricultura Urbana; na Arena do Horto Florestal, onde foi debatido o tema acessibilidade e mobilidade urbana; no Centro de Educação Ambiental "Odilza Fernandes Bittar" - CEA Imbirussú, local onde discutiu-se sobre preservação e educação ambiental, além do Asilo São João Bosco, que recebeu o debate sobre Políticas Públicas para os Idosos e a Escola Municipal "Profª Maria Tereza Rodrigues", que debateu o combate à violência contra a mulher.