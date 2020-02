Cid Gomes está bem e será transferido para Fortaleza

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), que na manhã desta quinta-feira, 20, deixou a UTI e foi para a enfermaria do Hospital do Coração de Sobral, depois de ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo - Foto: Divulgação

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), que na manhã desta quinta-feira, 20, deixou a UTI e foi para a enfermaria do Hospital do Coração de Sobral, depois de ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo, ao tentar romper um bloqueio de policiais grevistas da PM do Ceará com uma retroescavadeira, vai ser transferido para Fortaleza.

De acordo com os médicos que o atendem, Gomes está bem, conversando e respirando normalmente, mas por questões familiares, está sendo transferido para a capital do Estado. A informação é da assessoria de imprensa do senador.

Na noite de quarta-feira o político já estava lúcido e respirava sem ajuda de aparelhos. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral para realizar um exame de tomografia que não constatou alterações neurológicas ou cardíacas. Depois, voltou para o Hospital do Coração.