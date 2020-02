Ciberjornalismo no MS é tema do programa Considerações 

Maurício Picarelli recebe jornalistas para debater o Ciberjornalismo

O programa Considerações, apresentado por Mauricio Picarelli traz na grade de programação da TV ALEMS no mês de fevereiro o tema Ciberjornalismo e assuntos relacionados ao jornalismo na atualidade.

Para saber a importância desse novo jornalismo para a Comunicação de Mato Grosso do Sul, participam do programa o professor doutor Gerson Luiz Martins, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o jornalista Kleber Clajus.

O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALEMS nos horários fixos: (segunda feira -14h30, quarta- feira 16h, sexta-feira 16h e domingo -11 h) no canal 9 da NET e também estará disponível no canal do YouTube e no endereço http://www.al.ms.gov.br/ TvAssembleia.