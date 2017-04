Chiquinho Telles quer sensibilizar prefeito para acabar de vez com taxa de iluminação pública

Em sessão realizada hoje (18), no Plenário Oliva Enciso, o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), voltou a manifestar sua indignação com a cobrança da taxa de iluminação pública.

Para o vereador, o consumidor sul-mato-grossense já paga caro pela conta de energia, tornando-se injusto ser penalizado ainda mais com a cobrança da taxa de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). "Ela [Energisa] tem que ser obrigada a manter a nossa cidade iluminada. Para mim, não tem que ser mais responsabilidade da prefeitura".

Segundo informações fornecidas pela Prefeitura de Campo Grande, em 2015 foram arrecadados com a Cosip o montante de R$ 56.719.407,93; em 2016 R$ 83.867.700,90, e em 2017 até agora 588.194,85.

Chiquinho Telles considera um absurdo o fato de a Energisa faturar valores astronômicos, e não dar nenhuma contrapartida a Campo Grande, transferindo para a Prefeitura a responsabilidade pelos serviços de manutenção da iluminação pública.

O vereador solicitou à Comissão de Defesa do Consumidor para que na próxima sessão ordinária seja apresentado, e posteriormente encaminhado à concessionária, um requerimento das cópias dos contratos firmados com o Estado e município. "Com as cópias destes contratos vamos averiguar todos os deveres da Energisa, tomando a partir daí as providências necessárias para defender os interesses dos consumidores".

A luta de Chiquinho Telles tem como objetivo sensibilizar o prefeito Marquinhos Trad (PSD)no sentido de abrir mão da cobrança da Cosip, fazendo com que a Energisa não fique somente com o bônus, mas também arque com o ônus.

Mais qualidade, menos reclamação

O vereador foi enfático ao afirmar que a concessionária precisa oferecer serviços de qualidade, com transparência, e principalmente passar a demonstrar mais respeito não só com o povo sul-mato-grossense, mas também com os seus representantes. "A Energisa acha que Campo Grande não tem prefeito e que nosso Estado não tem governador. A postura é de completa indiferença, virando as costas para a população", criticou.

A luta contra os abusos praticados pela Energisa é antiga, lembrou Chiquinho Telles, "inclusive Marquinhos Trad quando deputado estadual convocou audiência pública para questionar sobre cobranças abusivas por parte da concessionária".

Vale registrar que a empresa de luz está entre as campeãs de reclamação em Campo Grande, ocupando a segunda colocação.

Na opinião do parlamentar, principalmente diante do difícil cenário econômico, é imprescindível lutar por melhorias, e acima de tudo, pelo barateamento dos serviços públicos. Conforme ele, "pelo valor que pagamos todo mês na conta de energia, dá para fazer muito bem as melhorias na nossa iluminação pública, sem onerar o nosso consumidor. Por isso, temos que acabar de vez com a taxa de iluminação pública".

