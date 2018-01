Chico Maia aguarda pesquisa junto a produtores para definir candidatura

Chico Maia espera pesquisa - Reprodução

Chico Maia disse estar em compasso de espera, após a divulgação de que poderia disputar uma vaga ao Senado pelo partido PODEMOS. A informação de que ele estaria se desligando do PTB e ingressando nas cores do novo partido surgiu esta semana.

"O senador Álvaro Dias me convidou para ser o candidato ao Senado pelo partido PODEMOS. Porém, antes de lançar a candidatura, preciso avaliar a pesquisa que está sendo realizada na classe dos produtores rurais. E tudo vai depender do resultado dessa pesquisa. Afinal, me dediquei, com intensidade, durante seis anos a essa classe. Por isso devo ouvir a classe do agronegócio. Afinal, é a atividade mais importante do nosso Estado", definiu Chico Maia, ex-vereador e também ex-presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul),

Chico Maia lembrou que ainda é filiado ao PTB, embora o partido já tenha um candidato definido para a disputa do Senado. "Sou filiado ao PTB à 35 anos, porém, não tenho participação partidária e o partido já tem um candidato à senador definido. Apoio a ideologia do Podemos", concluiu.