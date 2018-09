Chefe da Mercedes-Benz diz esperar que eleição traga 'mudança ao Brasil'

O chefe mundial da divisão de caminhões da Mercedes-Benz, Stefan Buchner, afirmou nesta quarta-feira, 19, que espera que as eleições 2018 no Brasil "tragam uma mudança" para o País. Ele participou de coletiva de imprensa no Salão de Hannover, na Alemanha.

"O Brasil já foi o maior mercado de caminhões para a Mercedes-Benz, em unidades vendidas. Tenho certeza que, depois das eleições, o País vai voltar com seu potencial original e estou convicto de que será novamente o mercado mais importante de caminhões para a Mercedes", acrescentou o executivo.

Buchner lembrou que a montadora fez investimentos nas fábricas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e disse que a empresa está "bem preparada" para os próximos meses e anos.

Questionado sobre o atraso tecnológico do Brasil em relação aos caminhões que são produzidos e vendidos na Europa, o executivo disse que o mercado brasileiro "tem potencial para fechar logo" essa diferença. "Vai depender do crescimento econômico e creio que as próximas eleições vão trazer de volta a estabilidade ao País, e o Brasil terá a oportunidade de fechar esse gap", disse.

*O repórter viajou a convite da Anfavea, associação as montadoras instaladas no Brasil