Chanceler é convidado a falar no Senado sobre Israel e Palestina

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deverá ir à Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado para esclarecer a posição do Brasil em relação ao plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o conflito entre Israel e Palestina.

Um convite apresentado nesta quinta-feira (6) pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) foi aprovado pelo colegiado. Logo após a apresentação do plano, Amin lembrou que o Itamaraty divulgou uma nota de apoio à proposta de Donald Trump. “Trata-se de iniciativa valiosa que, com a boa-vontade de todos os envolvidos, permite vislumbrar a esperança de uma paz sólida para israelenses e palestinos, árabes e judeus, e para toda a região”, destaca a nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

“O Brasil tem uma história de relação tanto com Israel quanto com a Palestina. Nenhum país do mundo tem uma relação tão diplomática, tão intensa. Chamar o ministro para explicar essa mudança da posição do Brasil não significa contestar. Mas ignorar isso, creio que seria uma irresponsabilidade “, afirmou o senador ao avaliar que a postura do Itamaraty representa uma “mudança de posição.

Segundo o presidente da Comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o ministro adiantou que está disposto a participar da audiência pública, ainda sem data definida para ocorrer.