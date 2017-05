Cerimônia no Planalto terá fala de Temer, Meirelles, Padilha e Nogueira

Diferentemente do que fora organizado, a reunião aberta do presidente Michel Temer com os ministros nesta sexta-feira, 12, terá seis discursos. A primeira fala será do presidente, na qual ele fará um balanço das principais ações do governo neste um ano.

Depois falarão o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Haverá ainda a fala do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também farão discursos.

Até quinta-feira, 11, o Planalto preparava uma cerimônia onde todos os ministros fariam uma apresentação de suas ações neste um ano. A cerimônia, que estava marcada para as 10 horas, será realizada durante a manhã desta sexta no Salão Nobre do Planalto.

