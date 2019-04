Centro infantil de Maracaju ganha televisores com emenda de Felipe

A equipe do Ciei Gregória Martins agradeceu ao deputado por mais esta conquista aos seus alunos.

O Centro Integrado de Educação Infantil Gregória Martins, de Maracaju, ganhou mais cores e alegria nesta semana. Chegaram os nove aparelhos televisores de 43 polegadas, um para cada sala de aula, classificados pela diretora Vera Lia como “importante ferramenta para auxiliar no trabalho pedagógico”. Os aparelhos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Felipe Orro, solicitados pelo vereador Joãozinho Rocha, e tornam realidade o Projeto Multimídia da instituição.

“Minha prioridade é a Educação, essa é nossa principal bandeira. Portanto estou muito feliz que estes aparelhos tenham chegado à escola para ajudar no aprendizado das crianças do Centro Gregória Martins”, disse o deputado. Em sua rede social, o parlamentar compartilhou foto do perfil da diretora mostrando o momento da chegada dos televisores e expressou seu contentamento com o fato.

A diretora Vera Lia disse que os televisores chegam em momento oportuno para fortalecer o ensino de 184 crianças matriculadas na escola, que vão dos 4 meses de idade aos 4 anos; a maioria delas, residentes do Conjunto Geazone, um dos bairros mais carentes de Maracaju. O centro de ensino conta com 43 funcionários - professores e administrativos - atendendo também, crianças dos bairros Nenê Fernandes e Vila Juquita, onde segundo Vera Lia, a maioria da população é de famílias carentes ou de extrema carência.

Vera Lia revela que além dos televisores, com recursos da emenda de Felipe Orro serão adquiridos nove aparelhos de som e nove aparelhos de DVD´S, equipamentos estes que farão parte da sala de videoteca.

“Vamos mostrar vídeos educativos, com os aparelhos de som podemos fazer exercícios que ajudam na parte de coordenação motora, com os DVD´s passaremos filmes nas datas comemorativas como Páscoa, Dia do Índio”, disse a diretora, que em nome de toda equipe agradeceu ao deputado pela emenda.

Segunda Emenda

O vereador Joãozinho Rocha lembra que esta já é a segunda emenda do deputado Felipe Orro que beneficia as crianças do CIEI Gregória Martins. Além dos televisores, um parque infantil foi instalado foi instalado no pátio, possibilitando que as crianças brinquem e façam atividades físicas.

“Quero aproveitar a ocasião para agradecer ao deputado por tudo o que ele tem feito por Maracaju através de suas emendas. Felipe sempre lembrou do Ciei Gregória Martins. Vale ressaltar o empenho da diretora Verinha por estar buscando melhorias para seus alunos. Com mais esta emenda, nossas crianças terão o privilégio de usufruir desta videoteca”, comemora o vereador.

Hospital e Uems

Em oito anos de parceria com o município, Felipe Orro já destinou emendas para as áreas da Educação, Assistência Social e Saúde. Em 2011 destinou R$ 80 mil para a Reforma do Hospital Municipal e R$ 50 mil para a Secretária de Educação adquirir uma van de 16 lugares e auxiliar no transporte escolar. No ano seguinte, destinou R$ 50 mil para a Secretaria de Saúde com a finalidade de instalar duas academias ao ar livre.

Em 2013, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) recebeu oito climatizadores de ar através de R$20 mil destinados por Felipe Orro. Para os projetos sociais do Centro Comunitário Cambaraí, Felipe enviou R$ 20 mil e outros R$ 20 mil para a reforma no calçamento do Centro Comunitário Nene Fernandes.

No ano seguinte o hospital Soriano Correia da Silva foi contemplado com R$ 50 mil para compra de materiais permanentes. Já em 2015, Felipe enviou R$ 60 mil para compra de equipamentos médicos hospitalares.

Felipe enviou para Maracaju R$ 100 mil para compra de equipamentos hospitalares e R$ 30 mil para a Associação Comunitária Vida a Vida e no ano seguinte, mais R$ 20 mil destinados aos projetos da ONG. Ainda em 2017, R$ 120 mil foram para o Fundo de Saúde do município.