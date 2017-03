Centrais Sindicais de Mato Grosso do Sul estão unidas por uma causa comum: combater a Reforma da Previdência

Na próxima quarta-feira (15), a mobilização começa às 07:30 em frente ao SINTRACOM (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande). O SINTRACOM fica na rua Maracaju, 878 no centro da cidade. Em seguida, a concentração será na praça do Rádio Clube, também no centro.

“Todos os trabalhadores da construção civil estarão mobilizados para dizer NÃO à Reforma. Não podemos admitir idade mínima de 65 anos para aposentadoria. No setor da construção, pelas características do serviço pesado, dificilmente um trabalhador consegue chegar a esta idade na ativa”, explica José Abelha, presidente do SINTRACOM.

Os sindicalistas também criaram um Comitê Estadual contra a Reforma da Previdência para acompanhar de perto a tramitação do projeto em Brasília. “Caso a Reforma seja aprovada é praticamente o fim da aposentadoria para várias categorias de trabalhadores”, afirma Abelha.

