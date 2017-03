Centenas de mulheres vão se reunir contra a reforma da previdência

Nesta terça-feira (7), cerca de 200 mulheres vão se reunir na sede do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande) / Divulgação/Assessoria

Nesta terça-feira (7), cerca de 200 mulheres vão se reunir na sede do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande). O Sindicato fica na Rua Maracaju, 878 no centro da capital.

O encontro está marcado para às 16h para discutir principalmente a Reforma da Previdência. As mulheres vão dormir no salão do Sindicato.

Já no dia Dia Internacional da Mulher (8), elas vão sair em passeata pelas principais ruas e avenidas do centro de Campo Grande. Às 9h será realizado um ato em frente ao INSS na rua 26 de Agosto.

“Vai ser um protesto contra o desmonte dos direitos dos trabalhadores, principalmente a Reforma da Previdência proposta pelo governo Temer”, explica Sindy Gauber, uma das coordenadores do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de MS).

O protesto tem apoio do Sintracon de Campo Grande.

