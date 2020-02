Cel David luta e governo pode chamar mais aprovados nos concursos da PM, Civil e bombeiros

O parlamentar obteve êxito em articular junto ao Governo o chamamento de quase mil aprovados no concurso da Agepen e agora batalha para que todos os aprovados nos concursos da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil sejam convocados.

“Não batalhamos apenas para convocar o número de aprovados dentro das vagas nos concursos da segurança pública no MS. Nós lutamos para que todos os aprovados sejam convocados, aumentando assim o efetivo nas ruas e garantindo mais segurança à nossa população”. Com este foco, o deputado estadual Coronel David comemorou a decisão do Governo do Estado na última sexta-feira (7), de aumentar o número de vagas para o curso de formação da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar de MS.

Como deputado ativo em relação aos concursos da segurança pública, Coronel David cobrou em sessão plenária no início do mês de fevereiro, o aumento no quantitativo de vagas no concurso da Polícia Civil, Polícia e Bombeiro Militar e a convocação dos formados no curso de formação da Agepen. “Foi feito um trabalho de muita determinação com diversas reuniões, no intuito de entendermos a real situação do Governo, mas sempre buscando o aumento de efetivo na segurança pública em nosso Estado. Foi uma conquista essa confirmação do chamamento de mais aprovados, porém nossa luta segue e vamos continuar com nosso objetivo principal, que é garantir mais policiais atuando por nosso Estado, oferecendo mais segurança às nossas famílias”, frisou Coronel David.

A matrícula para o curso de formação da Polícia Militar e Bombeiro Militar será realizada até o dia 11/02/2020. Após este período será feita a publicação da relação de matrículas deferidas e indeferidas, período recursal, resultado dos recursos, com início do curso de formação no dia 02/03/2020. Já o concurso da Polícia Civil, o Governo pretende iniciar o curso de formação em abril de 2020.