Cel David e empresários do camelódromo firmam parcerias por mais investimentos no setor

O deputado estadual Coronel David (PSL), recebeu na última quinta-feira (31), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, representantes do camelódromo, na Capital.

Na oportunidade, os empresários buscaram o apoio do parlamentar por investimentos no estabelecimento comercial. “Agradecemos o deputado Coronel David por nos receber nesta Casa de Leis, precisamos fortalecer parcerias e ter um deputado que ouça as nossas demandas e anseios, pois hoje, mais de 500 famílias sobrevivem daquele comércio e precisamos divulgar cada vez mais nossos produtos”, disse o presidente do camelódromo Narciso Soares dos Santos.

“O encontro foi de extrema importância para entendermos melhor as necessidades dos micro e pequenos empresários do camelódromo. Podem contar sempre conosco e estou à disposição para contribuir com o que for necessário para o desenvolvimento econômico e social da nossa Capital”, firmou o deputado Coronel David.