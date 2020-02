Cel David destaca importância da decisão da Justiça na retomada do concurso da PM/BM de MS

“A decisão do Tribunal de Justiça garantiu a sequência do certame, favorecendo a nossa sociedade sul-mato-grossense, que espera que os futuros policiais e bombeiros militares possam atuar na segurança pública do nosso Estado o quanto antes”, disse Coronel David após decisão do judiciário em negar a liminar imediata dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de MS, solicitada pelo Ministério Público no último dia 11.

Para Carla Freitas, aprovada para o cargo de soldado da Polícia Militar, a atuação do deputado Coronel David foi fundamental na retomada do concurso. “O Coronel David está sendo essencial para nós candidatos, pois praticamente foi o único Deputado Estadual que se prontificou para ajudar na intermediação com o Governo e a banca do concurso desde o início do certame. Em todas as etapas que tivemos problemas ele esteve ao nosso lado, principalmente para os candidatos fora do Estado, como eu que sou de Rondônia”, destacou Carla.

Pedido do MP

O MPE-MS pediu a suspensão da continuidade do certame pois, segundo o promotor de Justiça Eduardo Franco Cândia alguns candidatos saíram prejudicados, por não poderem participar do processo, já que estão recorrendo judicialmente contra os resultados.

O deputado dos concurseiros

Coronel David atua constantemente na interlocução entre os candidatos de concursos da segurança pública de MS e o Governo do Estado. Em 2016 atuou na convocação dos aprovados no concurso da Polícia Penal dentro das vagas e batalhou para que mais 500 policiais penais remanescentes pudessem fazer um novo curso de formação. Já no concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar de MS, atuou constantemente por mais celeridade na divulgação dos resultados das fases do certame, que sofreu atraso por diversas vezes. Em 2019 fez diversas reuniões para a retomada do concurso da Polícia Civil, obtendo êxito em 2020.