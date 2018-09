Cavalgada de Bonito pode ser incluída no calendário oficial de eventos de MS

Deputado Eduardo Rocha é autor da proposta

A Cavalgada de Bonito, que chegou, neste ano, à quarta edição, poderá ser incluída no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. É o que estabelece o Projeto de Lei (PL) 182/2018, de autoria do deputado Eduardo Rocha (MDB), apresentado na Assembleia Legislativa durante sessão ordinária desta terça-feira (25).

A data proposta é 2 de outubro, dia do aniversário de Bonito, município considerado um dos principais destinos turísticos sul-mato-grossenses. Caso seja aprovada a proposta, a Cavalgada passaria a constar no anexo da Lei 3.945/2000, que lista os eventos do calendário oficial do Estado.

Neste ano, no dia 23 de setembro, foi realizada a quarta edição do evento, por iniciativa da "Associação Bonito é ser Pantaneiro", em parceria com Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores. “A Cavalgada de Bonito vem proporcionando aos participantes momentos de lazer e de integração, além de atrair turistas de outros Estados da Federação, merecendo ser incluída no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul”, argumenta o parlamentar.