Casa de R$ 8 mi do ex-governador do Rio vai a leilão

O leiloeiro Renato Guedes, designado pela Justiça para levar a leilão bens do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB), divulgou fotos dos detalhes da casa do peemedebista em Mangaratiba, município a 107 quilômetros do Rio.

Símbolo dos anos em que Cabral, à frente do governo do Estado, comandou um esquema de corrupção ainda sob investigação da Polícia Federal (PF), a luxuosa casa mobiliada de com 462,70 m² tem sauna, duas piscinas e está avaliada em R$ 8 milhões. O leilão está marcado para o próximo dia 3.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

