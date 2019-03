Casa de Leis fortalece o elo com a Associação das Escolas do Legislativo e de Contas

O presidente Paulo Corrêa aposta no conhecimento do servidor e fortalece a parceria com a ABEL

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu a visita do presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), Florian Augusto Coutinho Madruga, com objetivo de estabelecer novas parcerias com a Escola do Legislativo Senador Ramez para ampliar o alcance das capacitações oferecidas na Casa de Leis. O deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB) conduziu do encontro.

Ben-Hur Ferreira acredita na expansão da Escola do Legislativo

Para o coordenador da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Ben-Hur Ferreira, a capacitação é a aposta da atual gestão da Casa de Leis. “O presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa [PSDB], tem claro que o maior capital de qualquer instituição são as pessoas. Se abre na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um novo ciclo, onde o servidor e a comunidade tem na capacitação e formação a grande marca da atual gestão. O nosso grande sonho é conseguir em breve que a comunidade um dia possa frequentar as nossas aulas, além de continuar oferecendo cursos aos nossos servidores”, ressaltou.

"A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet é muito bem estruturada"

Já Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da ABEL, acredita que a capacitação é essencial no Poder Legislativo. “Venho hoje ao Mato Grosso do Sul visitar a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, que é uma das escolas mais estruturadas no Brasil e propor a ampliação de cursos oferecidos, não só para os servidores do Poder Legislativo, como a qualquer cidadão que queira participar dos cursos. Acredito que um dos fatos mais importantes que existe no Poder Legislativo é o funcionamento das Escolas do Legislativo e de Contas, das escolas das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional e dos Tribunais de Conta de todo o País, incluindo o Tribunal de Contas da União.

ABEL - Com foco na capacitação dos servidores do Legislativo Brasileiro, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo congrega as escolas que existem nas mais de duzentas escolas funcionando em câmaras municipais, nas Assembleias Legislativas, e nas escolas do Congresso Nacional, que compreendem o senado e câmara federal. A ABEL oferece cursos para que os servidores estejam preparados para atender aos cidadãos e aos parlamentares.