Casa de Leis faz acolhida a concursados durante sessão plenária

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu os novos integrantes aprovados no Concurso Público realizado em 2016 nesta manhã (12) com uma solenidade de acolhida e entrega dos crachás no Plenário Júlio Maia, durante a sessão plenária, por proposição do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB).

O presidente Paulo Corrêa reiterou que a Casa de Leis estará sempre de braços abertos aos funcionários. “Cumprimento e acolho de braços abertos os funcionários. Que vocês possam produzir junto com o Legislativo Estadual e os deputados o melhor para atender a população sul-mato-grossense. Um bom trabalho a todos e que Deus abençoe o ofício de cada um”, enfatizou Corrêa.

Convidados por Paulo Corrêa, os demais parlamentares entregaram aos empossados os crachás para acesso aos setores onde desempenharão seus cargos na Casa de Leis. A cerimônia também contou com a presença da secretária de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, Marlene Figueira da Silva, responsável, entre outras atribuições, pela explicação das rotinas de atividades no Legislativo Estadual em suas respectivas funções aos concursados.

Homenagem Especial – Participaram da acolhida os assistentes jurídicos Juliana Tefi de Andrade, Gabriela Farias da Rocha, Alyne Lara Amaral de Arruda, Dayane Zanela Amorim Pridolo, as cerimonialistas Kelly Miranda Viana, Danielle Guimarães David, o consultor de processo legislativo Loyre Willian Larnaja do Nascimento, os jornalistas Daniel Francelino da Silva e Ana Maria Assis de Oliveira, os médicos Henrique Ferreira de Brito e Carlos Eduardo Zanoni Consolo, o assistente legislativo Caroline Cristine Faria Rabino, os técnicos em informática Paulo Augusto Arantes Vilela, Tatiane Areco Santos e Michel Angelo Batista D’Avila e o assistente de Polícia Legislativa Thiago Gussi.