Casa da Mulher Brasileira em São Paulo deve ser inaugurada em novembro

A secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Britto, informou hoje (3) que a inauguração da unidade da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo deve ocorrer no dia 11 de novembro. A unidade fica no Cambuci, bairro da região central da cidade.

A secretária disse à Agência Brasil que havia "um impasse" em relação à construção da obra, que agora pôde ser finalizada. Informações da prefeitura de São Paulo, de 2018, indicam que o investimento foi de R$ 24 milhões. No cálculo, são somados os custos com a construção e a manutenção do serviço por um período de dois anos.

Desde abril, o ministério vem anunciando a intenção de reformular a Casa da Mulher Brasileira, criada durante o governo Dilma Rousseff para acolher as mulheres vítimas de violência. Na terça-feira (1º), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que uma unidade da Casa da Mulher Brasileira custa R$ 13 milhões e que a mudança no projeto deverá reduzir esse valor para R$ 800 mil. A ideia agora, disse Cristiane, é de que não se construam mais unidades, mas que o governo federal aproveite imóveis disponibilizados pelos gestores municipais.

Região Norte

A ministra Damares Alves anunciou, também nesta quinta-feira, que a Ilha de Marajó, no Pará, e o Amazonas deverão ganhar, ainda este ano, duas unidades móveis de atendimento à mulher vítima de violência que funcionarão em embarcações que foram doadas à pasta. Ainda não há uma data prevista para que as unidades comecem a funcionar.