Carta da Água que estabelece metas de preservação é entregue aos deputados

Carta foi compilada em Seminário sobre os recursos hídricos de Mato Grosso do Sul

Os deputados estaduais receberam na sessão desta terça-feira (23) a Carta da Água, um documento compilado no I Seminário Estadual da Água, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com propostas para o desenvolvimento sustentável e preservação das águas no Estado.

Quem fez a leitura na tribuna e entrega do documento foi a engenheira ambiental Ana Luiza Abrão, representando os parceiros do Seminário, o Rotary Club e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – reveja o evento clicando aqui. “Aqui represento todos que se preocupam com a nossa terra e nossas águas”, resumiu Ana.

O evento ocorreu em alusão ao Dia Mundial da Água, com o tema “Mato Grosso do Sul: valor ambiental, econômico, histórico e social das Bacias do Paraná e do Paraná” e reforçou com a Carta a necessidade da gestão integrada, com políticas públicas para defesa dos recursos hídricos, criação de uma política estadual de manejo e conservação do solo, fortalecimento de ações para educação ambiental, dentre outros.

O deputado Renato Câmara (MDB), proponente do I Seminário e coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental, agradeceu a entrega do documento. “Essa Carta é muito importante, pois foi construída com ampla participação e debate com a sociedade. Tenho certeza que irá subsidiar os parlamentares para aprofundar o tema”, afirmou Câmara.

Para o deputado Barbosinha é urgente a preocupação ambiental. “Como ex-presidente da empresa de saneamento e águas do Estado, quero manifestar a relevância dos temas da Carta, com a maior riqueza do Mato Grosso do Sul que é a água e que está associada à preservação da vida. Precisamos de políticas com normas claras de preservação, seja das águas que afloram ou subterrâneas, em conjunção da atividade produtiva. Vamos trabalhar juntos por assuntos tão importantes”, destacou.

Confira a carta na íntegra clicando aqui.