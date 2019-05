Carro com Michel Temer chega à Superintendência da PF em SP

O carro com o ex-presidente Michel Temer chegou nesta tarde à Superintendência da Polícia Federal (PF) de São Paulo, na Lapa, zona oeste da capital paulista. Temer se entregou para o cumprimento da prisão preventiva no âmbito da Operação Descontaminação, braço da Lava Jato no Rio.

Ele partiu de sua residência no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Pouco antes da partida, chegou à casa o advogado de Temer Eduardo Carnelós. Os advogados do ex-presidente pediram à Justiça que ele fique numa sala de Estado-Maior no Quartel-General (QG) da Polícia Militar da cidade.