Cármen é 5º voto a favor de separar corrupção de caixa 2

ECONOMIA Correção: GM diz que fará 'anúncio importante' com Doria no próxima terça-feira

POLÍTICA Deputado do PSL entra na Justiça contra candidatura de Cauê à reeleição na Alesp

POLÍTICA Gilmar vota contra separar corrupção e caixa dois e faz críticas a membros do MPF

POLÍTICA Em nota, OAB diz que apoia investigação do 'ataque de milícias digitais' ao STF

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados