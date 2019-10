Carla Sthephanini abandona MDB e ingressa no PSD de Marquinhos

Desde o início da gestão de Marquinhos, Carla ocupa o cargo de subsecretária - Foto: Divulgação/Assessoria

A advogada e secretaria e subsecretária de políticas para a mulher Carla Sthephanini se desfiliou do MDB, partido onde foi vereadora e secretária estadual, para ingressar nas fileiras do PSD, partido do prefeito Marquinhos Trad.

Carla foi a primeira Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Campo Grande de 2005 a 2006 e, em 2007, assumiu a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher do Governo do Estado.

Eleita Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso do Sul no período de 2009 a dezembro de 2010, quando se afastou para assumir a chefia de gabinete da Conselheira Celina Jallad no Tribunal de Contas do Estado. Retornou à administração pública como Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 11 de Julho de 2011 onde permaneceu até maio de 2012.

Foi vereadora de 2013 a 2017, quando não se reelegeu. Desde o início da gestão de Marquinhos, Carla ocupa o cargo de subsecretária.