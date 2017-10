Em Brasília, municípios de MS encaminham estratégias e assuntos de interesse das prefeituras

Membro do Conselho Político Ampliado da CNM (Confederação Nacional de Municípios), o presidente da Assomasul, Pedro Caravina (PSDB), participa de encontro nesta quarta-feira (4), em Brasília, onde discutirá com os demais membros da instituição o encaminhamento de assuntos de interesse das prefeituras em tramitação no Congresso Nacional, além de estratégias de atuação visando novas conquistas.

O encontro deverá contar com a presença da diretoria da CNM e de presidentes das entidades municipalistas estaduais e microrregionais.

Na manhã de ontem (3), os prefeitos se reuniram com parlamentares para discutir a crise financeira que assola os municípios brasileiros. Além de englobar a pauta municipalista, a entidade também se preocupa em criar estratégias e políticas conjuntas para driblar a conjuntura econômica desfavorável.

O encontro ocorre em momento concomitante com o lançamento do mais recente estudo da Confederação, que traz um diagnóstico sobre a crise financeira nos municípios. O documento procura explicar a crise financeira pela qual passam as administrações municipais e aponta para uma crise conjuntural e também sistêmica.

Uma reunião prevista para esta terça entre os membros da diretoria da CNM com o presidente Michel Temer (PMDB-SP) foi cancelada.

Conforme apontado, a tão falada crise que chegou à União e aos estados nos últimos anos já é realidade cotidiana dos municípios há tempos, que convivem com restrições orçamentárias acompanhadas de aumento de demandas sociais. Com informações da Agência CNM.

