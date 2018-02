Caravana de Lula no Sul terá encontro com Mujica e visita a mausoléu de Vargas

O ponto de partida será a cidade de Santana do Livramento, onde está previsto no dia 27 um encontro com o ex-presidente do Uruguai e ícone da esquerda latino-americana, Pepe Mujica - Foto: Poder360

O Partido dos Trabalhadores divulgou nesta quinta-feira, 8, o roteiro da caravana que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará pelos Estados da Região Sul, a primeira desde que a condenação no caso do triplex do Guarujá foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ao todo, serão nove dias e 14 cidades percorridas nos três Estados, incluindo as capitais.

Como nas outras duas caravanas que realizou no último ano, o petista fará o percurso de ônibus. O ponto de partida será a cidade de Santana do Livramento, onde está previsto no dia 27 um encontro com o ex-presidente do Uruguai e ícone da esquerda latino-americana, Pepe Mujica.

De lá, o ex-presidente passa por Santa Maria e São Borja, onde visita os museus de Jango e de Getúlio Vargas, bem como o mausoléu do ex-ditador, construído na mesma cidade.

O roteiro no Rio Grande do Sul então passa por Palmeira das Missões, Passo Fundo e Porto Alegre. De lá, a caravana segue direto para a capital de Santa Catarina, Florianópolis e, depois, Chapecó e São Miguel do Oeste.

No Paraná, a comitiva passará pelas cidades de Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Pinhão. A caravana encerra no dia 7 de março, em Curitiba.