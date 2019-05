Capitão Contar solicita pavimentação e iluminação próximo ao setor de tráfego aéreo

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) solicitou nesta quinta-feira (5), durante a sessão parlamentar, a atenção dos poderes públicos para com o local onde está o setor que cuida do tráfego aéreo. Esta não é a primeira vez, que o parlamentar faz o pedido durante a sessão da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). O pedido foi encaminhado para a Prefeitura de Campo Grande e para o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Capitão Contar ressaltou a importância de realizar a limpeza, iluminação e a implantação de pavimento asfáltico em um trecho de aproximadamente 500 metros da Avenida Wilson Paes de Barros, que fica no Bairro Serradinho, em Campo Grande. “Neste local fica a Organização Militar do Comando da Aeronáutica, o DTCEA-CG (Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Campo Grande), unidade que é responsável pelo controle de todos os tráfegos aéreos, militares e civis. Além disso, o órgão também garante a segurança de aeronaves que pousam e decolam mensalmente do Aeroporto Internacional Antônio João e das pistas dos aeródromos adjacentes de Santa Maria e Teruel”, explicou o parlamentar.

O deputado ainda lembrou que, “a Avenida Wilson Paes de Barros é a única passagem para remoção de feridos em estado grave, em caso de algum incidente que posso a vir ocorrer no aeroporto. Outro problema enfrentado é a escuridão, que somado à situação de mato alto em toda a via, transforma o trânsito de pedestres e ciclistas extremamente perigoso. Pelas razões apresentadas, e a fim de garantir a agilidade e segurança desses que realizam um trabalho tão importante, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias com urgência”.