Capitão Contar reforça fala de Orro sobre empenho dos membros da CPI em reuniões

Roberto Cunha, representante da OAB/MS na CPI, e Contar - DIVULGAÇÃO

O deputado estadual, Capitão Contar (PSL), que é relator da CPI da Energisa, reforçou, nesta quarta-feira (05), a importância da participação efetiva dos demais membros da Comissão nas reuniões previamente agendada e acordadas às quartas-feiras, às 14 horas, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), para que haja a tramitação dos trabalhos. O depoimento dele vai de encontro ao pedido do presidente da CPI e colega de parlamento, Felipe Orro.



“Temos 120 dias para apurar e apresentar o que encontramos na Comissão, porém precisamos que haja a presença dos demais membros, titulares ou suplentes, nas reuniões para que elas de fato ocorram”, explica o deputado Contar.



Os parlamentares Capitão Contar e Felipe Orro foram os únicos a comparecerem na última reunião agendada previamente em 2019, no dia 18 de dezembro, que teve que ser suspensa por falta de quórum, pois de acordo com Regimento Interno, o mínimo é de três membros. Conforme o regimento interno da Casa, o presidente da Comissão pode pedir a mudança dos membros que faltarem por cinco vezes consecutivas.



Na primeira reunião de 2020, onde foi retomado os trabalhos, estiveram presentes o relator, Capitão Contar, o presidente, Felipe Orro, e o membro Barbosinha. Com a falta de outros dois pares. Com isso, foi levantada a hipóteses de substituição e ressaltado o comprometimento com a CPI, que é tão aguardada pela população sul-mato-grossense.



OAB é presente nas reuniões da CPI Energisa



O advogado e Conselheiro Estadual da OAB/MS, Roberto Cunha, esteve na reunião da CPI da Energisa desta quarta-feira (5), atendendo ao pedido de requerimento feito pelo gabinete do deputado Capitão Contar. Ele agradeceu a oportunidade em colaborar com a CPI e ajudar nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão, se colocou à disposição no que for necessário durante o trâmite dos processos.