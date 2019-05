Capitão Contar promove audiência pública para falar sobre o turismo de Mato Grosso do Sul

Na próxima quarta-feira (08), o deputado estadual Capitão Contar (PSL), que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, promove a audiência pública Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul. O evento começa às 14 horas, no plenário Deputado Júlio Maia, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O evento vai reunir diversas entidades, órgãos, além de empresas públicas e privadas que estão ligadas ao setor. “Nosso objetivo é falar sobre as belezas naturais que há no nosso Estado, mas que não têm muita visibilidade, assim, como também vamos abordar assuntos ligados as cidades que já são conhecidas, mas que também precisam de atenção e preservação”, explica o deputado estadual Capitão Contar.

“Convidamos pessoas e representantes que têm conhecimento em área de hotelaria, viagem, transporte e alimentação. Elas poderão colaborar com o encontro e será uma oportunidade para fomentar ainda mais o turismo em nosso Mato Grosso do Sul, que tem muitos recursos para se despontar”, finaliza o parlamentar.

Informações – O evento contará com representantes do segmento e emitirá certificado de horas/aulas para os acadêmicos interessados. As inscrições poderão ser realizadas pelo e-mail cerimonial@al.ms.gov.br ou pelos telefones 67 3389-6359/6233.