Capitão Contar pede reativação de ônibus urbanos bairros/shopping de Campo Grande

or conta disso, os populares procuraram o gabinete do parlamentar, Capitão Contar, para pedir o retorno do serviço público. - (Foto: Assessoria de Imprensa)

Por conta da pandemia do coronavírus, muitas linhas do transporte coletivo urbano de Campo Grande foram desativadas, porém com a reabertura dos estabelecimentos, moradores de diversos bairros estão tendo problemas com o deslocamento. Por conta disso, os populares procuraram o gabinete do parlamentar, Capitão Contar, para pedir o retorno do serviço público.

Um dos casos apresentados pelo deputado estadual, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), é a da linha 492, que faz o itinerário do Bairro Zé Pereira, localizado na região oeste da Capital, até o Shopping Campo Grande. O percurso é de mais de 10 km percorridos e sem a necessidade de trocas de veículos, mas isso não é mais possível.

“A suspensão da circulação de alguns veículos têm prejudicado estes trabalhadores, que são obrigados a se deslocarem para outros bairros em busca de transporte público. Situação que também prejudica os moradores das demais regiões, uma vez que estão expostos às intempéries climáticas, bem como, atrasos à chegada em seus postos de trabalho e ônibus ainda mais lotados, o que é totalmente desaconselhável nessa fase que vivemos”, explica o parlamentar que pede um estudo para a reativação da linha.